بغداد: مقتل قيادي بـ «داعش» وتوقيف أحد مخططي «الغزوات»

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

أعلن مركز الإعلام الأمني التابع للقوات الأمنية العراقية أمس، اعتقال قيادي خطير في العصابات «الداعشية» بكمين نصبته الاستخبارات العسكرية في منطقة الطرابشة بجزيرة الرمادي، مبيناً أن الإرهابي يعد أحد «المشرفين والمخططين والمنفذين لعمليات إرهابية كبيرة» يطلق عليها المتشددون «الغزوات»، مستهدفة القوات الأمنية والمدنيين. في حين أكدت شرطة ديالى مقتل ما يسمى «أمير الطرفاية» بعد أن تمكنت قوات من التوغل في المنطقة ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة جنوب بعقوبة كبرى مدن ديالى التي شهدت أمس أيضاً، مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في قاطع بهرز جنوب المحافظة. وفي وقت متأخر مساء أمس الأول، أعلن قائد عمليات ديالى مزهر العزاوي، مقتل 3 من مسلحي «داعش» كانوا مختبئين في مضافة قرب معسكر سابق للتنظيم المتطرف في عمق حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة، كما تم تدمير المضافة بالكامل.

وأفاد مصدر أمني رفيع في ديالى، أمس، بانتهاء عملية «ثأر الشهداء» العسكرية الرامية لدك خلايا «داعش» ضمن محور المحافظة بعد 4 أيام على انطلاقها، مبيناً أنه تم تمشيط منطقة حوض حمرين بالكامل ابتداء من شمال شرق ب‍عقوبة، وصولاً لحدود ديالى مع صلاح الدين من جهة ناحية العظيم، حيث تم تطهير أكثر من 90 قرية ومساحات شاسعة جداً من الوديان والمناطق والتلال الوعرة، وقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مضافات ومخابئ للمتفجرات. من جهة أخرى، قال باقر الزبيدي، وزير الداخلية السابق، إن القوات الأمنية دحرت «داعش» في الموصل ومناطق أخرى، لكن عناصر التنظيم المتشدد المتحصنين بجبال حمرين، يسيطرون على 75 قرية ابتداءً من جنوب الرشاد إلى مطيبيجة غرب ناحية العظيم.

من جانب آخر، أعلنت لجنة تخليد «مجزرة تكريت» العثور على رفات 36 من ضحايا المجزرة التي عرفت بـ «سبايكر» في المقبرة رقم 17 بمحيط مجمع القصور الرئاسية بمحافظة صلاح الدين. وبدورها، أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بالإعدام لأحد عناصر «داعش» الإرهابي، بعد إدانته بقتل 16 مدنياً وزرع مئات العبوات الملغمة في الموصل. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى، أصدرت حكمها بعد أن اعترف المدان بقيامه بإعدام 16 مدنياً كانوا محتجزين‏‭ ‬من ‬قبل ‬التنظيم ‬الإرهابي ‬في ‬مستشفى ‬الموصل ‬العام، ‬كما ‬قام ‬بزرع ‬250 ‬عبوة ‬ناسفة ‬في ‬منطقة ‬برطلة ‬التابعة ‬لقضاء ‬الحمدانية‭‬. سياسياً، تبدأ اليوم عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي سجلت عليها شكاوى وطعون في 6 محافظات جنوبية. وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر: «العملية تشمل صناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها طعون وشكاوى في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، وذلك بعد اكتمال نقلها إلى بغداد».