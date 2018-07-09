أنباء عن موافقة «الوحدات الكردية» على تسليم النفط لدمشق



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 بيروت (وكالات) نقلت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من نظام الأسد، عن مصادر معارضة، ترجيحها «احتمال التوصل إلى اتفاق جديد بين وحدات الشعب الكردية ودمشق، يعيد للحكومة إدارة منشآت الحسكة، وبيع نفطها. وقالت الصحيفة إن المصادر نفسها نقلت عن «الإدارة الذاتية» الكردية شمالي سوريا، أن وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، توصلوا إلى اتفاق ينص على «تولّي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة». وذكرت الصحيفة، أن عدة وفود ضمت مسؤولين من حكومة دمشق، قد زارت مدن القامشلي والحسكة والرقة والطبقة والشدّادي في الأيام الأخيرة، للاجتماع مع بعض قيادات الوحدات الكردية المسيطرة على شرق الفرات. وأشارت استناداً إلى مواقع معارضة، إلى وصول لجنة من المتخصصين في صيانة السدود من دمشق إلى مدينة الطبقة، واجتماعها مع لجنة إدارة السد، على أن تتوجه بعد ذلك إلى سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج بريف حلب الشرقي بحماية قوات تتبع للإدارة الذاتية.