جنوب السودان: مشار يعود إلى منصبه



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 جوبا (وكالات) أكدت رئاسة جنوب السودان أمس أن رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير سيعود إلى منصبه في إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات. وقالت في بيان «إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات جرت في عنتيبي توسط فيها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وحضرها سلفاكير ومشار ورئيس السودان عمر البشير». وأضافت «أنه بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب مشار نائباً أول للرئيس». وتابعت «أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن ستجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي».