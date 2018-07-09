الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث 105 إرهابيين في درنة



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 طرابلس (وكالات) أكد الناطق باسم المجلس البلدي الليبي في درنة عبد الكريم صبره أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تشهد حالة من الاستقرار في المدينة. وقال في تصريح صحفي إن الهلال الأحمر الليبي قام بانتشال 105 جثث لعناصر إرهابية منذ بداية عملية التحرير التي أعلنها الجيش في درنة. وأشار إلى أن المرافق الصحية بدأت تفتح أبوابها للمرضى، كما أن أدوية الأمراض المزمنة دخلت إلى المدينة، كما تم إعادة التيار الكهربائي لغالبية مناطق المدينة باستثناء المنطقة التي يتواجد بها خلايا إرهابية نائمة بين منطقة المغار والمدينة القديمة.