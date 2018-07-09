خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع فرنسا وبريطانيا

جدة (وكالات)

اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، أمس، في جدة، مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي. وقالت «وكالة الأنباء السعودية» إن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

والتقى خادم الحرمين أيضاً وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.