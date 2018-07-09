البرلمان العربي يدين الهجومين الإرهابيين في تونس والصومال

أحمد شعبان (القاهرة)

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أمس الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الحرس الوطني التونسي، وأكد وقوفه وتضامنه مع تونس رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة، وشدد على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية في مواجهة الإرهاب، بما يساهم في وضع حد للجهات الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في الدول العربية.

وأدان السلمي أيضاً الهجوم الإرهابي في مقديشو، مؤكداً دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الصومال في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار. وطالب الجامعة العربية بتقديم الدعم اللازم لحكومة الصومال لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية تستطيع مواجهة الجماعات الإرهابية.