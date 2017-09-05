محكمة أوروبية: على الشركات إبلاغ موظفيها بأن بريدهم الإلكتروني مُراقب

ستراسبورج (رويترز) -

في قضية بارزة تتعلق بالخصوصية، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأنه يتعين على الشركات التأكد من أن موظفيها على علم مسبق بمراقبة الإدارة لبريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل.

وتوصل القضاة في حكم في قضية رجل فصلته شركته قبل عشر سنوات لاستخدامه حساب التراسل الفوري الخاص بالعمل في التواصل مع أسرته إلى أن المحاكم الرومانية لم توفر الحماية للمراسلات الخاصة لبوجدان باربوليسكو لأن شركته لم تبلغه مسبقا بأنها تراقب مراسلاته.

وكانت الشركة قد واجهت باربوليسكو برسائله الخاصة لأخيه وخطيبته على البريد الإلكتروني (ياهو ماسنجر) مطبوعة كدليل على خرقه حظرا تفرضه الشركة على استخدام حسابات العمل في أغراض شخصية.

وقضت المحكمة الأوروبية في ستراسبورج بأغلبية 11 قاضياً ضد ستة بأن القضاة الرومانيين في دعمهم للشركة أخفقوا في حماية حق باربوليسكو في خصوصية حياته ومراسلاته الشخصية.