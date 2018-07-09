تراجع عدد الشركات المسجلة في قطر 14.4 % خلال يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة في قطر خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 14.4% مقارنةً بشهر مايو الذي سبقه.

وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في يونيو السابق 1040 ألف شركة، مقابل نحو 1960 ألف شركة في مايو الماضي، وذلك وفقاً للتقرير. ووفق موقع «قطريليكس»، تصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً بـ 226 سجلاً تجارياً، تبعه نشاط المطاعم والكافتيريات ومحال الآيس كريم بواقع 123 سجلاً. وبلغ عدد الشركات المغلقة 150 شركة، ما يمثل 14.3% من الشركات الجديدة، وتصدرتها شركات المقاولات بنسبة 53%، تلتها تجارة مواد البناء بنسبة 21% من إجمالي السجلات التجارية الملغاة.

.. وهبوط إشغال الفنادق 40%

هبطت نسب إشغال فنادق قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017 لتواصل خسائرها رغم عروض متتالية لخفض الأسعار. وتدنى عدد زوار قطر بنسبة بلغت قرابة 40%، بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة لدعمها الإرهاب في يونيو العام الماضي. ونقل موقع «بوابة العين الإخبارية» عن تقرير الإحصاء الشهري الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، تراجعت نسبة إشغال الفنادق إلى 60% مقارنة مع أكثر من 65% في الفترة المقابلة من 2017. وبدا التراجع واضحاً في إشغال الفنادق المصنفة 5 نجوم، إذ هبطت فيها نسبة الإشغال إلى 57% في الشهور الخمسة الأولى من 2018، مقارنة مع 65% في الفترة المناظرة. ودفع هذا الهبوط، إلى تنفيذ الفنادق العاملة في قطر، حملات تخفيضات في أسعار الغرف، إلا أنها لم تنجح في مساعيها، بسبب ضعف الحركة السياحية. وبلغ متوسط سعر الغرفة في قطر، نحو 396 ريالاً في الشهور الخمسة الأولى من 2018، مقارنة مع 465 ريالاً على أساس سنوي. وتراجع متوسط الإيراد لكل غرفة إلى 238 ريالاً (65 دولاراً) لليلة الواحدة، مقارنة بـ 305 ريالات (83.5 دولار) لليلة الواحدة في 2017.