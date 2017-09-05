علاج يسكت الأصوات التي يسمعها مرضى انفصام الشخصية

حدد باحثون منطقة في الدماغ تصدر منها «الأصوات» الداخلية التي يسمعها المرضى المصابون بانفصام الشخصية، وتمكنوا من إسكات جزء منها بوساطة علاج قائم على النبضات المغناطيسية، بحسب دراسة عُرضت نتائجها الثلاثاء.

وشعر أكثر من ثلث المرضى الذين عولجوا بالنبضات المغناطيسية، في إطار تجربة سريرية، بتحسن «ملحوظ» من هذه الهلوسات السمعية، وفق البيان الصادر عن الباحثين.



وأجرى فريق من الباحثين الفرنسيين هذه التجربة، التي شملت 26 مريضاً تلقوا تحفيزاً مغناطيسياً للدماغ و33 آخر حصلوا على دواء وهمي.



وقالت صونيا دلفوس، الباحثة في المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة «كان» والقيمة الرئيسة على هذه الأبحاث، «إنها أول دراسة خاضعة للمراقبة (بين علاج فعلي وآخر وهمي) تظهر تحسناً عند المرضى من خلال استهداف منطقة خاصة من الدماغ واستخدام التحفيز عالي الوتيرة».

وبعد أسبوعين من العلاج بهذه التقنية، كشف 35% من المرضى عن تحسن «ملحوظ».

