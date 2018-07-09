غموض حول مقتل رياضي سوداني في الدوحة

الدوحة (مواقع إخبارية)

تضاربت التقارير الإعلامية بشأن أسباب وفاة بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبداللطيف (جيقي)، الذي كان يعيش في الدوحة. ففي حين ذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن الراحل توفي في حادث سير. قالت وسائل إعلام سعودية إن البطل السوداني الحاصل على بضع بطولات وميداليات في كمال الأجسام، لقي مصرعه ببضع طلقات نارية، قرب نادي السد في العاصمة القطرية.

وشددت صحيفة «عكاظ» السعودية على أن «جيقي» لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامضة، أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة. وأضافت «حاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل السبت، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادث سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه ببضع رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد».