المقاومة تؤمن «التحيتا» والخط الساحلي للحديدة

عقيل الحلالي، الاتحاد (صنعاء، الحديدة)
تستمر المعارك الميدانية بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة وبين ميليشيا الحوثي الإيرانية في الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة «التحيتا» بعد عملية تحريرها قبل يومين. وأكدت مصادر عسكرية في الساحل الغربي، أن قوات المقاومة وألوية العمالقة تمكنت أمس، وبمساندة من طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمزارع الواقعة جنوبي التحيتا في منطقة «المغرس». وتركزت العمليات في مزارع قريتي «القريمة والمسلب» ومزارع «عبده سالم أخضر». وقالت مصادر ميدانية إن طيران الأباتشي دمر دبابات وعددا من الآليات كانت المليشيا تخفيها في المزارع.
بموازاة ذلك نفذت قوات العمالقة عمليات تطهير لما تبقى من جيوب ميليشيا الحوثي في مناطق «الصوب» وخط المواصلات العامة والمنطقة الحديثة الواقعة إلى الشرق من مدينة التحيتا. في غضون ذلك مشطت قوات العمالقة عدداً من الجيوب التي كانت تحتمي فيها الميليشيا في المناطق الغربية للمدينة. وتكبدت الميليشيا الحوثية خلال عملية التمشيط وهجمات الأباتشي عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.
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كما تمثل عملية تحرير التحيتا وفقاً للمصادر أهمية استراتيجية في تقطيع أوصال الميليشيا وتسهيل قطع أهم خط إمداد رئيسي لها والمتمثل في خط الحديدة تعز.
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وأضاف أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعدة، بعد تدمير منظومة الاتصالات التي كانت تقع في مديريتي «حيدان ورازح» بصعدة، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة.