الحوثيون يواصلون إنشاء المزيد من المقابر لقتلاهم



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 صنعاء (وكالات) بعد أن منيت ميليشيات الحوثي الإيرانية بضربات عدة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وقوات المقاومة المشتركة، يتجه الانقلابيون في صنعاء إلى اتخاذ إجراء جديد لإنشاء مقابر لدفن قتلاهم. وأجبرت الميليشيات المتمردة، أمس، مكتب الأوقاف في صنعاء على توفير قطع من الأراضي لإنشاء مقابر جديدة لقتلاها الذين يتساقطون بالمئات في جبهات القتال. وذكرت مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء، والتي تسيطر عليها الميليشيات، أن الحوثيين فرضوا على مكتب الأوقاف والإرشاد توفير «أراضي وقف» واسعة لإنشاء مقابر جديدة لقتلاهم. ويأتي هذا التحرك بعد امتلاء مقابر مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، التي أنشأها الحوثيون خلال الشهرين الماضيين، في ظل تضييق الخناق عليهم منذ أسابيع. وشارفت مقابر عدة في صنعاء على الامتلاء، في حين أغلقت أخرى أبوابها في ظل تقييد تحركات الحوثيين في الآونة الأخيرة، وتقلص المناطق التي يسيطرون عليها.