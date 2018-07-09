انفجار «بالستي» حوثي في صنعاء

صنعاء (وكالات)

فشلت ميليشيات الحوثي الإيرانية من إطلاق صاروخ بالستي من نوع «بركان» باتجاه المملكة العربية السعودية كان معداً لإطلاقه من إحدى مديريات محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية في محافظة صنعاء، إن انفجاراً مروعاً هز منطقة «بني الحارث» مكان إطلاق الصاروخ وتسبب في إبادة كل من كان حوله من الخبراء والميليشيات الحوثية. ونقلت المصادر أن الميليشيات الحوثية هرعت إلى مكان الانفجار وأغلقت المنطقة منعاً لوصول المدنيين إلى مكان الحادث حتى يتم لملمة الجثث وحتى لا يتم تصويرها أو توثيقها.

وقبيل عملية إطلاق الصاروخ بساعات، شهدت بعض الصفحات الخاصة للحوثيين «تفاخراً بأن صاروخاً بالستياً مطوراً من نوع بركان يصل مداه إلى أكثر من ألف كيلو متر».