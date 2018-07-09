جريفيث يعود لليمن بمبادرتين

صنعاء (وكالات)

ذكرت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، سيعود إلى المنطقة في جولة مكوكية جديدة. وأشارت المصادر إلى أن جريفيث يسعى إلى التباحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض اليوم الاثنين لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يسعى المبعوث الأممي إلى تخفيف التوتر في الحديدة وتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

ويحمل المبعوث الأممي معه مبادرتين تتعلق الأولى بالحديدة، والأخرى بالحل الشامل للأزمة اليمنية. حيث يأمل في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي إلى بدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.