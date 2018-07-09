الحوثيون يختطفون صحفياً في ذمار



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 صنعاء (الاتحاد) اختطفت ميليشيات الحوثي الإيرانية صحفياً في مدينة ذمار، حسبما أعلن مسؤول بنقابة الصحفيين اليمنيين أمس. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي، في بيان، إن مسلحين حوثيين اختطفوا، ليل السبت، الصحفي إياد الوسماني من منزله بمدينة ذمار، مشيراً إلى أن المسلحين الحوثيين داهموا منزل الصحفي الوسماني واعتدوا عليه وعلى شقيقه بالضرب بأعقاب البنادق قبل أن يقتادوه إلى مكان مجهول. وحمّلت نقابة الصحفيين الميليشيات المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الوسماني. وتُوفي صحفي يمني، الشهر المنصرم، بعد يومين فقط على إطلاق سراحه من معتقل حوثي في تعز.