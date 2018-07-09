الانقلابيون يتحصنون داخل مدينة «زبيد» التاريخية والحكومة تحذر

صنعاء (الاتحاد)

عززت ميليشيات الحوثي الإيرانية انتشارها في مدينة «زبيد» بمحافظة الحديدة، فيما حذرت الحكومة اليمنية من تمترس الميليشيات داخل المدينة التاريخية والمدرجة منذ العام 1993 ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة زبيد المجاورة لمديرية «التحيتا». وخلال اليومين الماضيين، فر العشرات من المسلحين الحوثيين من مركز مديرية التحيتا شرقاً باتجاه مدينة زبيد التي تبعد نحو 10 كيلومترات.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أمس، إن ميليشيات الحوثي بدأت بالتمترس داخل مدينة زبيد التاريخية التي تضم مباني أثرية و86 مسجدًا من بينها خامس أقدم مسجد، ويعتبر من أبرز المعالم العمرانية.

وأضاف في تغريدة على تويتر «تتمترس ميليشيات الحوثي بداخل مدينة زبيد المدرجة ضمن مدن التراث الإنساني لدى اليونسكو، الأمر الذي يعرض هذا المعلم التاريخي للأضرار». وأضاف في تغريدة أخرى «ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي للضغط على مليشيات الحوثي وإخراجها من مدينة زبيد، حفاظاً على معالمها التاريخية».

وكانت زبيد عاصمة لليمن بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، واُعتبرت في السابق مركزاً للعلوم الإسلامية، وهي الآن ثاني كبرى مدن محافظة الحديدة، أهم موانئ البلاد على البحر الأحمر.