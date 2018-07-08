«الشرعية» تتقدم في «كتاف» وتقطع خطوط إمداد الحوثيين شرق صعدة

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

أفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بأن أحد عناصر ميليشيا «حزب الله» الإرهابي، ويدعى «كيان أشتر»، قتل مع عدد من خبراء إطلاق الصواريخ غير اليمنيين بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة «الملاحيط» جنوب غرب محافظة صعدة.

وأكدت المصادر أن الغارة استهدفت عربة عسكرية كانت تقل الخبراء العسكريين في منطقة «عقبة الظاهر»، وأسفرت عن تدمير العربة ومقتل جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، حرَّر الجيش اليمني، مساء أمس الأول، مواقع جديدة في مديرية «كتاف»، شرق محافظة صعدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وتمكن الجيش الوطني بدعم التحالف العربي من السيطرة على سلاسل جبال «الزور والخشباء»، وقطع خطوط إمداد الميليشيا في جبهة «العطفين والمليل»، شرق صعدة.

وأفادت مصادر بأن العملية الهجومية التي نفذها الجيش ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر وجرح آخرين، واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات.

كما تمكنت قوات الجيش من إحكام سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مركز المديرية ومنطقة «الفرع»، لتضييق الخنق على الميليشيا في مركز المديرية من جميع الاتجاهات، فيما تستخدم الميليشيات المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم الجيش.

وبالتزامن، تخوض قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، في محيط «جبل أتيس» و«جبل المليل» المطلين على منطقة «الفرع» الواقعة بين جبهة «المليل» من الميسرة ومن جبهة «نهوقة الصوح»، حسبما أفادت مصادر ميدانية. ولا تزال المعارك متواصلة وسط تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح. تزامنت المواجهات مع شن مقاتلات التحالف العربي لأكثر من 8 غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بصعدة.