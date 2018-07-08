«الشرعية» تتقدم في «كتاف» وتقطع خطوط إمداد الحوثيين شرق صعدة

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)
أفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بأن أحد عناصر ميليشيا «حزب الله» الإرهابي، ويدعى «كيان أشتر»، قتل مع عدد من خبراء إطلاق الصواريخ غير اليمنيين بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة «الملاحيط» جنوب غرب محافظة صعدة.
وأكدت المصادر أن الغارة استهدفت عربة عسكرية كانت تقل الخبراء العسكريين في منطقة «عقبة الظاهر»، وأسفرت عن تدمير العربة ومقتل جميع من كانوا على متنها.
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وأفادت مصادر بأن العملية الهجومية التي نفذها الجيش ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر وجرح آخرين، واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات.
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وبالتزامن، تخوض قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، في محيط «جبل أتيس» و«جبل المليل» المطلين على منطقة «الفرع» الواقعة بين جبهة «المليل» من الميسرة ومن جبهة «نهوقة الصوح»، حسبما أفادت مصادر ميدانية. ولا تزال المعارك متواصلة وسط تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح. تزامنت المواجهات مع شن مقاتلات التحالف العربي لأكثر من 8 غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بصعدة.