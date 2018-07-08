قرقاش: الأخبار الكاذبة ضد الإمارات مصدرها عدو يتجرع الهزيمة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تعرضت لحملة تشويه ظالمة بسبب دورها في اليمن والمنطقة، مؤكداً أن الدولة قامت بدورها في اليمن بكل مهنية أمام ما تقوم به الميليشيات الانقلابية التي تختبئ وتتستر خلف النساء والأطفال، مشيراً إلى أن الأخبار الكاذبة ضد الإمارات، مصدرها عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى، وفي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة، لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرى والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها». وأضاف معاليه «تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة، وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة، ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام ميليشيا تسترخص الأرواح، وتختبئ خلف النساء والأطفال». وقال معاليه في تغريدة أخرى «وأما الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات، فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة، ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام».

في غضون ذلك، نفى نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع، أمس، وجود أي سجون سرية بالمحافظات المحررة في اليمن من أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحذر لخشع مما سماه «وسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة» التي تقوم بما وصفه «نشر الشائعات حول سجون سرية»، في إشارة إلى ما تردد عن محافظة حضرموت. وقال لخشع: «لا سجون سرية بمطار الريان في حضرموت، إن جميع السجناء موجودون في السجن المركزي في المكلا، ووسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة، تعمل على نشر شائعات حول سجون سرية». وأشار نائب وزير الداخلية اليمني إلى أنه «لا وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية المحررة، والقضاء يشرف على كل السجون في المناطق المحررة». وقال لخشع إن الجماعات الإرهابية تمارس الخطف، وتقوم بتجنيد المختطفين لتنفيذ عملياتها.