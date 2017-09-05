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ضرورة سحب مونديال 2022 من الدوحة

ألمانيا ترفض تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.. و«اليويفا» يتحرك رسمياً ضد سان جيرمان
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

عمرو عبيد (القاهرة)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صراحة عن رأيها في مسألة إسناد تنظيم كأس العالم إلى قطر رداً على سؤال صحفي موجه إليها خلال المناظرة التي أقيمت بينها وبين منافسها في الانتخابات القادمة، مارتن شولتس، حول اعتقادها ما إذا كان تنظيم المونديال عام 2022 في قطر هو أمر جيد أم لا، فكانت الإجابة القاطعة الواضحة من جانب ميركل هي أن ذلك القرار من جانب الفيفا لم يكن جيداً، وجاء رد شولتس كذلك برفضه تنظيم الكيان القطري لكأس العالم بعد 5 سنوات.

وبالتأكيد فإن هذا الرد من جانب أرفع المستويات السياسية في ألمانيا يعكس حقيقة رأي الدولة الأوروبية العظمى تجاه الحكم القطري الحالي الذي يواجه اتهامات عالمية عديدة بمساندة الإرهاب واستغلال الأموال في أمور مشبوهة وصلت إلى الرياضة في العديد من الأحداث الأخيرة.

وقبل ميركل وشولتس، خرجت العديد من التصريحات الألمانية الرافضة لإقامة مونديال 2022 في قطر كان أبرزها من جانب الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، ثيو تسفانتسيجر، في مقولته الشهيرة بأن قطر هي سرطان كرة القدم العالمية وأن هذا الاختيار من جانب الاتحاد الدولي يعد واحدا من أكبر الأخطاء التي حدثت في تاريخ الرياضة، وهو ما أثار حنقا شديدا لدى الجانب القطري للدرجة التي دفعتهم لإقامة عدوى ضد تلك التصريحات إلا أن تسفانتسيجر تمت تبرئته قضائياً، حيث رأت المحكمة بعدم وجود إهانة للكيان القطري وأن الأمر يتعلق بملابسات مشبوهة مالية وسياسية حامت حول قرار تنظيم هذا المونديال وهو ما تفجر لاحقاً في العديد من وسائل الإعلام الألمانية والإنجليزية العالمية لدرجة المطالبة علانية بسحب هذا التنظيم من قطر على الفور!

وتكرر الأمر ذاته مع الرئيس الحالي للاتحاد الألماني لكرة القدم، رينارد جريندل، الذي أكد على ضرورة سحب تنظيم البطولة من قطر معللا ذلك بأن دولة تواجه اتهامات دولية بدعم الإرهاب لا يمكن لها أن تنجح في استضافة حدث كبير مثل المونديال بالإضافة إلا أنه يجب عدم السماح لها بتنظيم بطولة كبرى وسط كل ما يدور حولها من نشاط إرهابي وفساد مالي.

على المستوى السياسي أيضا كانت هناك تصريحات واضحة من جانب كلاوديا روث نائب رئيس مجلس النواب الألماني التي رأت بضرورة إلغاء التنظيم القطري لكأس العالم خاصة أنه كان قرارا خاطئا منذ البداية وتم عبر رشاوى مالية، وقالت روث إن دولة صغيرة بلا أي تاريخ كروي وتدعم الإرهاب ولا تحترم حقوق الإنسان لا يمكن أن يسمح لها العالم باستضافة هذه البطولة الكبرى ويكفي عدد وفيات العمال في عمليات البناء والتشييد الخاصة بملاعب كأس العالم هناك وهو الأمر غير المعلن رسميا حتى الآن. ... المزيد
     
 