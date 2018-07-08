ماي تقنع وزراءها برؤيتها للعلاقة بعد «بريكست»

لندن (أ ف ب)

تباينت ردود الفعل أمس، داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي حظيت بدعم وزرائها لرؤيتها للعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبات عليها الآن أن تقنع المفوضية الأوروبية في بروكسل بذلك. وعرضت ماي يوم الجمعة رؤيتها التي كانت الدول الـ 27 تنتظرها بفارغ الصبر بشأن إقامة منطقة تبادل حر وعلاقة جمركية جديدة، والتي يفترض أن تتيح الحفاظ على علاقة تجارية «بلا احتكاكات» مع الدول الأوروبية.

وبحسب الحكومة البريطانية، فان هذه الاقتراحات الواردة في الرؤية، تتيح تفادي العودة إلى إقامة حدود مادية بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، وكانت هذه المسألة ابرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية، ومصدر قلق شديد لسكان الجزيرة.

وبعد إعلانها طلبت ماي في رسالة موجهة إلى نواب حزبها إنهاء الخلافات حول هذا الموضوع، الذي أثار انقساما كبيرا داخل حزب المحافظين.

وجاء في مقطع من الرسالة كشفه الصحفي في «ذي تايمز» سام كواتس «سبق أن سمحت لأعضاء الحكومة بأن يعبروا عن آرائهم الفردية بشأن بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، لكن ذلك انتهى الآن».