«المالية المركزية» بالشارقة تنظِّم ورشة للتدريب على «تكامل»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس ورشة تدريبية على النظام المالي الحكومي (تكامل) بمشاركة عشرين موظفاً في الوحدات الحكومية المركزية بالشارقة بالإضافة إلى موظفي الإدارات المالية بالدائرة.

وجاءت هذه الورشة كإحدى المحطات المهمة ضمن الخطة السنوية للتدريب لتأهيل محاسبي الدوائر الحكومية للعمل التطبيقي استناداً إلى القواعد العلمية المعمول بها في العمل الحكومي المتكامل.

وقال حسن باشا، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية: «يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار توجيهات الإدارة العليا بالدائرة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالدوائر الحكومية في الإمارة، وتسهيل وتبسيط إجراءات العمل باستخدام أفضل التطبيقات والممارسات المعاصرة من خلال عقد العديد من الدورات والورش العملية والأنشطة التطبيقية للارتقاء بموظفي الإدارات المالية وتحسين إجراءات العمل وفق أفضل التطبيقات والمعايير العالمية».

وأضاف: «تم خلال الورشة استعراض آليات استخدام النظام المالي الحكومي (تكامل) في جميع البرامج المالية خصوصاً في ما يتعلق بتطوير وتحسين الإجراءات والتقارير بدءاً من إعداد الموازنات، وانتهاءً بإجراءات إقفال الحسابات الختامية، مروراً بجميع البرامج والشاشات المستحدثة لخدمة أهداف التطوير والتحسين بما يتوافق مع حاجة المستخدمين، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات الحديثة في مجال استخدام التطبيقات الذكية وآليات التواصل المستحدثة في النظام».

وأكد مدير إدارة النظام المالي أن الإدارة العليا بالدائرة تدعم الخطط التدريبية والورش المتخصصة، بالإضافة إلى الملتقيات المالية الدورية لموظفي الدوائر تماشياً مع أهداف الدائرة والحكومة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة لتحقيق رؤية الدائرة والحكومة. وأشاد المشاركون من الدوائر والمؤسسات الحكومية بالورشة والتحضيرات لها والجهد الذي قامت به الإدارات المختلفة لدائرة المالية المركزية في تنظيم هذه الورشة المهمة. وتطبق أفضل التطبيقات المالية الإلكترونية والذكية، ومن أبرزها النظام المالي الحكومي (تكامل) وهو من أفضل تطبيقات إدارة الموارد المالية على مستوى الوطن العربي لما يشمله من برامج إلكترونية وتطبيقات ذكية ويرتبط النظام بشكل آلى مع جميع الدوائر والوحدات الحكومية في الشارقة تحقيقاً لرؤية الدائرة منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار.