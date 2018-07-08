معاً نحو تطبيق ناجح لأهداف التنمية المستدامة

بقلم: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي*

في استعراض لمسيرة النمو والرخاء في دولة الإمارات والتي بدأت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرتها من سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن والتطور الذي حققته، نجد تفرداً في نموذج التطور في جميع المجالات، والذي نتج عنه تحقيق أعلى درجات الرفاهية للمجتمع.

فمبدأ تحقيق التوازن بين استخدام موارد الطبيعة لتحقيق هذا النمو وبين الحفاظ عليها وضمان استدامتها بشكل يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، كان التوجه الرئيس الذي زرعه المغفور له في نفوس وعقول أبناء المجتمع الإماراتي.

يظهر هذا المبدأ الذي انتهجته الإمارات مدى بُعد الرؤية الاستراتيجية واستشراف المستقبل الذي يتمتع به قادتها، وما يؤكد هذا أن الأمم المتحدة وبإجماع 193 دولة حول العالم اعتمدت في عام 2015، 17 هدفاً أطلق عليها أهداف التنمية المستدامة، في وقت كانت ولا تزال الاستدامة هدفاً وأولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها.

وبدورها والتزاماً بتوجهات الدولة وقيادتها الرشيدة بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة، التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة التي تقع مضامينها وموضوعاتها ضمن اختصاصات وصلاحيات الوزارة، عبر مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والممارسات والمبادرات، ومنها تشجيع الزراعة المستدامة لزيادة إنتاجية المحاصيل دون استنزاف موارد المياه الجوفية المحدودة، بما يتسق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة. وتُعدّ تقنيات الزراعة المبتكرة مثل الزراعة المائية عاملاً رئيساً للتغلب على التحديات التي تفرضها المصادر المحدودة للمياه والأراضي الصالحة للزراعة بالدولة، علاوةً على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.