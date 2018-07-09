«دانة غاز» تتسلم 161 مليون درهم من كردستان العراق

الشارقة (الاتحاد)

تسلمت شركة دانة غاز مبالغ نقدية بقيمة 43.75 مليون دولار (161 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام الحالي من شركة ’بيرل بتروليوم‘ المحدودة (’بيرل بتروليوم‘) وذلك عن مبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات في إقليم كردستان العراق، ويشمل ذلك دفعة نقدية جديدة بقيمة 7 ملايين دولار (25.7مليون درهم) تم استلامها خلال يونيو 2018.

و’بيرل بتروليوم‘ هي عبارة عن ائتلاف يتضمن خمس شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وتركز على استكشاف وإنتاج أصول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وتملك ’دانة غاز‘ حصة بنسبة 35% في ’بيرل بتروليوم‘ باعتبارها مساهماً ومشغلاً مشتركاً.