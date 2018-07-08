«طائرة الإمارات ‏A380» تهبط ‬في ‬إسلام ‬أباد ‬

دبي (الاتحاد)

هبطت طائرة الإمارات ‏A380 ‬في ‬رحلة ‬منتظمة ‬لمرة ‬واحدة ‬في ‬مطار ‬إسلام ‬أباد ‬الدولي. ‬وتعد ‬هذه ‬أيضاً ‬المرة ‬الأولى ‬التي ‬تعمل ‬الطائرة ‬العملاقة ‬إلى ‬باكستان، ‬حيث ‬يؤكد ‬وصولها ‬جاهزية ‬مطار ‬العاصمة ‬الباكستانية ‬لاستقبال ‬أكبر ‬طائرة ‬ركاب ‬في ‬العالم.

وقاد طائرة الإمارات ‏A380 ‬في ‬رحلتها «‬ئي ‬كيه ‬2524» ‬إلى ‬إسلام ‬أباد ‬القبطان ‬الإماراتي ‬عباس ‬شعبان ‬ومساعده ‬الضابط ‬أول ‬الباكستاني ‬قادر ‬معين، ‬وسافر ‬على ‬متنها ‬وفد ‬من ‬كبار ‬الشخصيات ‬على ‬رأسه ‬الشيخ ‬ماجد ‬المعلا ‬نائب ‬رئيس ‬أول ‬طيران ‬الإمارات ‬لدائرة ‬العمليات ‬التجارية، ‬وضم ‬الوفد ‬حمد ‬عبيد ‬إبراهيم ‬سالم ‬الزعابي ‬سفير ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬لدى ‬باكستان، ‬ومعظم ‬أحمد ‬خان ‬السفير ‬الباكستاني ‬لدى ‬دولة ‬الإمارات، ‬وعادل ‬الغيث ‬نائب ‬رئيس ‬أول ‬طيران ‬الإمارات ‬لمنطقة ‬الخليج ‬والشرق ‬الأوسط. ‬كما ‬سافر ‬على ‬الرحلة ‬أيضاً ‬ضيفا ‬الشرف ‬اثنان ‬من ‬أوائل ‬طياري ‬الإمارات ‬من ‬الجنسية ‬الباكستانية، ‬وهما ‬القبطان ‬فضل ‬غني ‬أول ‬طيار ‬رئيسي ‬لدى ‬الناقلة ‬وقائد ‬فريق ‬التخطيط ‬للرحلة ‬الافتتاحية ‬الأولى ‬إلى ‬كراتشي، ‬والقبطان ‬إعجاز ‬الحق ‬أحد ‬الطيارين ‬اللذين ‬قادا ‬أول ‬رحلة ‬لطيران ‬الإمارات ‬قبل ‬33 ‬عاماً.

وجاء مئات المسافرين على رحلة طيران الإمارات إلى إسلام أباد بطائرة ‏A380 ‬من ‬25 ‬دولة، ‬حجز ‬معظمهم ‬خصيصاً ‬للسفر ‬على ‬هذه ‬الرحلة ‬الخاصة.

وفور وصول الرحلة إلى مطار إسلام أباد الدولي، لقيت الطائرة استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه، في حين لقي الوفد استقبالاً من مسؤولين حكوميين ومديري المطار وجبر العذيبي نائب رئيس طيران الإمارات في باكستان، وأقيم حفل بهذه المناسبة، تلاه قيام المدعوين من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام بجولة داخل الطائرة، حيث أطلعهم طاقمها على التجهيزات الفريدة التي تضمها.