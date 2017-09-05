غرق 4 أطفال في حوض مياه بالباهية

أبوظبي (الاتحاد)

توفي 4 أطفال غرقاً في حوض مياه، داخل مزرعة في منطقة الباهية، منهم مواطن يبلغ من العمر 12 سنة، وثلاثة آخرون من الجنسية العربية، بينهم شقيقان، أعمارهما 10 و11 سنة، وآخر 12 سنة.

وكان مركز شرطة الرحبة في مديرية شرطة المناطق الخارجية، تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم، أمس الأول ، بغرق 4 أطفال في حوض مياه داخل مزرعة بمنطقة الباهية، حيث توجهت فرق الشرطة المختصة على الفور إلى موقع الحادث، منها مديرية الطوارئ والسلامة العامة، المجهزة بأفراد من الضفادع البشرية، وفرق الإسعاف والإنقاذ.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن المعاينة الأولى لموقع الحادث، أظهرت غرق الأطفال في حوض مياه، يُستخدم لتربية الأسماك، بمقاييس: 30 متراً طولاً، و10 أمتار عرضاً، ومتر ونصف المتر عمقاً، وأكدت أنه تم التعامل مع الحادث منذ لحظة وصول المنقذين وعناصر الإسعاف، حيث وفرت شرطة أبوظبي، جميع الإمكانات والمقدرات العملياتية، لمحاولة إنعاش الأطفال، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

وقامت فرق شرطة أبوظبي بانتشال جثث الأطفال، وأعربت عن بالغ أسفها لوقوع الحادث، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرهم، وودعت أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة الأماكن التي يوجد فيها الأطفال، والتأكد من سلامتها، مع عدم تركهم دون الوجود بقربهم.

إلى ذلك توفيت طفلة مواطنة (6 سنوات) اختناقاً بأبوظبي، بعد نسيانها داخل مركبة ذويها 6 ساعات متواصلة.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، معبّرة عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفلة، معتبرةً رعاية الأطفال والاهتمام بهم مسؤولية جماعية، وهي من أولويات الآباء والأمهات، ويجب عليهم عدم التهاون في مثل هذا الأمر لتجنب تعرّض الأبناء للحوادث.

ونصحت شرطة أبوظبي بعدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات في جميع الحالات، وإن كان المكيف يعمل، كونه ليس آمناً، كما يمكن أن يحاول الطفل العبث بالمركبة، لذا ينصح بأخذ الأطفال من المركبة أثناء التوقف، ولو كان ذلك لدقائق معدودة.

وأوضحت أن الأطفال عادةً لا يستشعرون بالمخاطر التي تحيط بهم، نتيجة قلّة إدراكهم، وبالتالي يتوجّب على أولياء الأمور حماية أطفالهم من جميع أنواع المخاطر، ويعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، داعيةً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من الحوادث المؤلمة.