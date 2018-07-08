«غرفة الشارقة» تبحث مع مجموعات العمل مساندة القطاعات الاقتصادية



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 الشارقة (الاتحاد) بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع رؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، سبل مساندة وتعزيز مساهمة جميع الأنشطة والأعمال الصناعية والتجارية والمهنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد.وناقشت الغرفة خلال الاجتماع الربع سنوي الثاني لعام 2018 لرئيس الغرفة مع ممثلي مجموعات العمل الذي استضافته في مقرها مؤخراً، أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعدداً من مقترحات وتوصيات مجموعات العمل للارتقاء بواقع قطاعاتهم وازدهارها.وعُقد الاجتماع برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، ومي التميمي تنفيذي أول مجموعات العمل، إلى جانب رؤساء ونواب مجموعات عمل قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.وأكد عبدالله سلطان العويس في مستهل الاجتماع، التزام غرفة الشارقة بوصفها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، بعقد هذا النوع من اللقاءات التفاعلية مع ممثلي مجموعات العمل بشكل دوري ومنتظم، للاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.وحث العويس رؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية على تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتهم الدورية مع الغرفة، من خلال اقتراح الأفكار الخلاقة والمشاريع النوعية والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير الارتقاء بالواقع الاقتصادية إلى أفضل المستويات والترويج للشارقة كمركز اقتصادي حيوي وجاذب.