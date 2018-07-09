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62 % يشاهدون المباريات عبر الشاشات الكبيرة

«التلفزيون» باقٍ في مواجهة زحف «الهواتف الذكية»
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018

يوسف العربي (دبي)

استطاعت أجهزة التلفزيون حتى الآن مواجهة الانتشار «الدراماتيكي» للهواتف الذكية، وتوجه شريحة كبيرة من جيل الألفية إلى مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر هواتفهم الشخصية، وذلك من خلال التطورات التقنية التي عززت التقارب بين وظائف الجهازين فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى المحتوى على شبكة الإنترنت.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات الحديثة وجود زيادة مطردة في معدل استخدام البيانات في الإمارات مع وصول نسبة الهواتف الذكية إلى أكثر من 72% من إجمالي الهواتف المشحونة إلى الدولة عام 2017، يؤكد مصنعو أجهزة التليفزيون استمرار نمو مبيعاتهم على المستويين العالمي والمحلي.

وأشار المصنعون إلى أن أجهزة التلفزيون لا تزال الأنسب لمشاهدة أنواع معينة من المحتوى، حيث تبين أن 62% من متابعي مباريات كأس العالم يشاهدون المباريات عبر شاشات التليفزيون، مقابل نسبة لا تزيد على 35% من المستخدمين يشاهدون هذه المباريات عبر أجهزة الهواتف المتحركة.

مليون جهاز

من جانبها، قالت نبيلة بوبال، مديرة أبحاث الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة «IDC» للأبحاث، والمتخصصة في دراسات السوق بقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، إن شحنات الهواتف المتحركة زادت على نحو دراماتيكي في الإمارات على مدار السنوات الخمس الأخيرة ليصل إجمالي عدد الهواتف الذكية التي استقبلتها الدولة إلى نحو مليون جهاز خلال الربع الأول من 2018. ... المزيد
     
 

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