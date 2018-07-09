دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع الجامعة الأميركية في الشارقة لإجراء أبحاث حول استخدام النفايات العضوية في تحسين خصائص التربة لدعم نمو النباتات.

ويدرس علماء من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، تحويل النفايات العضوية المتاحة، مثل الأغذية والنفايات الزراعية، إلى فحم نباتي، وهو شكل مستقر للغاية من الكربون يستخدم في جميع أنحاء العالم لتحسين إمكانات التربة لدعم الحياة النباتية.

ويعد المشروع البحثي الأول الذي يدرس بشكل شامل إمكانات مواد النفايات العضوية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها في الفحم النباتي، ولتحليل قدراتها في الاحتفاظ بالمياه والمغذيات. وتمول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المشروع البحثي الممتد على مدى سنتين بالكامل بمبلغ 630،000 درهم.

وتستهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بحث إمكانية الجمع بين الفحم النباتي مع رواسب البوكسيت لتهيئة تربة صالحة للتخضير وغيرها من الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر رواسب البوكسيت منتجاً ثانوياً لعملية تكرير الألومينا في مصفاة الألومينا في الطويلة تحت الإنشاء، وذلك مع بدء الأعمال الإنتاجية خلال النصف الأول لعام 2019.

وقال عبد الله الزرعوني نائب الرئيس لتطوير ونقل التكنولوجيا: «يشكل إيجاد استخدامات اقتصادية لرواسب البوكسيت تحدياً لقطاع صناعة الألمنيوم العالمية، ويعتبر هذا المشروع البحثي مع الجامعة الأميركية في الشارقة جزءاً مهماً من أبحاثنا لإيجاد حلول محتملة لهذا التحدي، ويسعدنا العمل مع العلماء المقيمين في دولة الإمارات في هذا المشروع».

ويقدر خبراء الصناعة إنتاج نحو 150 مليون طن من رواسب البوكسيت سنوياً في جميع أنحاء العالم، ويعتقد أن أقل من 2% فقط تستخدم إنتاجية.