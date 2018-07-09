دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع الجامعة الأميركية في الشارقة لإجراء أبحاث حول استخدام النفايات العضوية في تحسين خصائص التربة لدعم نمو النباتات.
ويدرس علماء من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، تحويل النفايات العضوية المتاحة، مثل الأغذية والنفايات الزراعية، إلى فحم نباتي، وهو شكل مستقر للغاية من الكربون يستخدم في جميع أنحاء العالم لتحسين إمكانات التربة لدعم الحياة النباتية.
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وتستهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بحث إمكانية الجمع بين الفحم النباتي مع رواسب البوكسيت لتهيئة تربة صالحة للتخضير وغيرها من الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر رواسب البوكسيت منتجاً ثانوياً لعملية تكرير الألومينا في مصفاة الألومينا في الطويلة تحت الإنشاء، وذلك مع بدء الأعمال الإنتاجية خلال النصف الأول لعام 2019.
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ويقدر خبراء الصناعة إنتاج نحو 150 مليون طن من رواسب البوكسيت سنوياً في جميع أنحاء العالم، ويعتقد أن أقل من 2% فقط تستخدم إنتاجية.