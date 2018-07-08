الصديقي: قدمنا عرضاً للاستحواذ على إدارة «صناديق أبراج»



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) قال جاسم الصديقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة أبوظبي المالية إن المجموعة قدمت عرضاً للاستحواذ على صناديق أبراج، إلا أن العرض لم يطلع عليه مصفو الشركة بعد. وفي حين أشار الصديقي إلى أن «لا علاقة لمجموعة أبوظبي المالية مع أبراج»، قال إن سعر العرض لأبراج قد يختلف هذه المرة عن السعر السابق. وتحدث لـ «العربية» عن تأثير تعثر أبراج على نفسية المساهمين في سوقي الإمارات. ونوه بأن مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع السوق أحدها أبراج، قائلا: «سقوط أبراج أثر سلبياً على نفسية المساهمين في الأسواق وعلى نفسية المستثمرين عامة في المنطقة».