الصين تنوي مواصلة سياسة الانفتاح التجاري وخفض الرسوم

صوفيا (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أمس الأول، في صوفيا أن بلاده تنوي مواصلة سياسة الانفتاح التجاري التي تعتمدها وخفض الرسوم الجمركية، غداة دخول رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على 34 مليار دولار من الواردات الصينية، حيز التنفيذ.

وقال رئيس الحكومة في خطاب أثناء قمة بين بكين و16 دولة من وسط وشرق أوروبا، «الانفتاح كان محركاً رئيسياً لبرنامج الصين الإصلاحي، سنواصل انفتاحنا بشكل أوسع على العالم، بما في ذلك منح وصول أوسع إلى السوق للمستثمرين الأجانب والمنتجات الأجنبية التي تلبي حاجات المستهلكين الصينيين».

وكان رئيس الوزراء الصيني اعتبر بعد فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على 828 منتجاً صينياً أن «حرباً تجارية لن تفيد أحداً لأنها تضر بالتجارة الحرة والعمليات المتعددة الأطراف».

واعتبرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن لدى الاتحاد الأوروبي «ورقة يلعبها» في الحرب التجارية الدائرة حالياً بين الولايات المتحدة والصين ولكن شرط أن يكون «موحداً».

وقالت كريستين لاجارد خلال منتدى اقتصادي في فرنسا «في ميزان القوى الذي نراه يتشكّل حالياً بين الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، واللتين تمثّلان شكلين مختلفين تماماً للزخم الرأسمالي نفسه، يمكن لأوروبا أن تلعب ورقة تتميّز بخصوصية بالغة».