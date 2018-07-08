4.8 مليار درهم زيادة في أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية إلى 115.3 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 4.3% وقدرها 4.8 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2017.

ويعكس النمو المطرد في رصيد حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية مؤشراً واضحاً على زيادة وتيرة السلوك الادخاري لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مقابل تراجع في السلوك الاستهلاكي الأمر الذي يعد إيجابياً، وفقاً لمعطيات التحليل الاقتصادي.

ويظهر من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشر السلوك الادخاري للأفراد خلال الشهور الماضية تواصل صعود حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية حيث بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.4 مليار درهم بعدما ارتفع إجمالي الرصيد إلى 113.9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2018.

وتشكل هذه الزيادة نحو 71% من إجمالي قيمة النمو المسجل في رصيد حسابات التوفير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وارتفع رصيد حسابات التوفير خلال شهر أبريل بمقدار 1.84 مليار درهم طبقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي مغلقاً عند مستوى 115.74 مليار درهم. في حين استقر الرصيد مع نهاية مايو عند 115.3 مليار درهم.