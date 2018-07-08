قطاع الطيران بالإمارات يستقطب تريليون درهم في عقدين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الطيران بالدولة خلال العقدين المقبلين إلى تريليون درهم، مقارنة مع 85 مليار درهم حالياً، بالتزامن مع النمو المرتقب في الطلب على الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرصاً استثمارية ضخمة لم تستغل بعد، وفقاً لسيف السويدي، المدير العام للهيئة.

وأكد السويدي، في مؤتمر صحفي بدبي للإعلان عن استضافة الإمارات للقمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران والتي تنظمها «الاستراتيجي للتسويق والمعارض»، أن السنوات المقبلة تشهد طفرة في التدفقات الاستثمارية بقطاع الطيران الذي يعد واحداً من القطاعات الرئيسة لاقتصاد مع بعد النفط.

ودعا القطاع الخاص للاستفادة من الفرصة الكبيرة التي يوفرها القطاع في مختلف المجالات والأنشطة المتعلقة بالطيران، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الطيران في الدولة تشكل نحو 90% من إجمالي الاستثمارات، فيما لا تزيد حصة القطاع الخاص عن 10% فقط.

ونوه بوجود حديث عن إمكانية فتح المجال لإدارة القطاع الخاص لمطارات مدنية بالدولة ولكنه مازال في مراحله الأولية.