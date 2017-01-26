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لحماية المستثمرين من تعاملات مضللة أو غير صحيحة

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه الرابع عشر «من الدورة الخامسة للمجلس» في مقر «الهيئة» بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

وأوضحت في بيان أمس، أنه نظراً لقيام بعض الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين لرقابة «الهيئة» بمزاولة بعض المهام الفنية، أو الأنشطة المالية، أو تقديم بعض الخدمات المالية المرتبطة بأسواق رأس المال للجمهور داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو اعتماد من قبل «الهيئة» بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، تم اعتماد القرار.

وقالت «الهيئة»، إنه تم وضع قرار قرار ضوابط نشر التحذيرات، والذي يستهدف حماية الجمهور داخل الدولة من أي تعاملات مالية أو ممارسات لهؤلاء الأشخاص أو الشركات.. قد تكون غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة. ... المزيد
     
 

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