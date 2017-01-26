مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه الرابع عشر «من الدورة الخامسة للمجلس» في مقر «الهيئة» بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

وأوضحت في بيان أمس، أنه نظراً لقيام بعض الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين لرقابة «الهيئة» بمزاولة بعض المهام الفنية، أو الأنشطة المالية، أو تقديم بعض الخدمات المالية المرتبطة بأسواق رأس المال للجمهور داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو اعتماد من قبل «الهيئة» بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، تم اعتماد القرار.