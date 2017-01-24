«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة إلكترونية لنشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ، خدمة إلكترونية جديدة للمنشآت التي تزاول نشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية، من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية عبر الإنترنت، وذلك توافقاً مع رؤية الحكومة في إيجاد بيئة رقمية متكاملة ودعم مسيرة التحول الذكي بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمنشآت ما يعتبر نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الأمر الذي ينعكس على تنافسية الإمارة في بيئة الأعمال.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن الدائرة تعمل على استحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين للوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية.
|
|
وأكد أن هذه الخدمة الإلكترونية ستسهل من عملية تقديم الطلبات وتقلص من فترة الإنجاز، كما وتتيح هذه الخدمة المتابعة الدورية لصيانة اللوحات الإعلانية من قبل الخطاطين للحد من الأخطاء الإملائية واللغوية في اللوحات الإعلانية.