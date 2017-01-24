«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة إلكترونية لنشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ، خدمة إلكترونية جديدة للمنشآت التي تزاول نشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية، من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية عبر الإنترنت، وذلك توافقاً مع رؤية الحكومة في إيجاد بيئة رقمية متكاملة ودعم مسيرة التحول الذكي بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمنشآت ما يعتبر نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الأمر الذي ينعكس على تنافسية الإمارة في بيئة الأعمال.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن الدائرة تعمل على استحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين للوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية.

وأشار إلى أن إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة للمنشآت التي تزاول نشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية، من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية يأتي استكمالاً لتطبيق مفهوم الحكومة الذكية، حيث يتم تقديم طلبات اللوحات الإعلانية للمنشآت التجارية عبر المنشآت التي تزاول نشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية المسجلة لدى الدائرة والتي تقوم بدورها بتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بعد الحصول على الموافقة الإلكترونية على الطلبات من قبل الدائرة، تقوم المنشآت المختصة بتركيبها وتصويرها وتحميل الصور المطابقة للتصميم المعتمد من الدائرة في نظام اللوحات الإعلانية. وأشار محمد بن فارس رئيس قسم التصاريح التجارية بالدائرة، إلى أنه اعتبارا من الأول من فبراير المقبل لن يتم إصدار تصريح اللوحات الإعلانية للمنشآت التي تزاول نشاط الخط وتركيب اللوحات الإعلانية إلا بعد التسجيل بالنظام الإلكتروني الخاص باللوحات الإعلانية، وبناءً على ذلك سيتم إيقاف اعتماد أي لوحة إعلانية لم يتم تقديمها عن طريق النظام الإلكتروني.

وأكد أن هذه الخدمة الإلكترونية ستسهل من عملية تقديم الطلبات وتقلص من فترة الإنجاز، كما وتتيح هذه الخدمة المتابعة الدورية لصيانة اللوحات الإعلانية من قبل الخطاطين للحد من الأخطاء الإملائية واللغوية في اللوحات الإعلانية.