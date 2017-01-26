31 من رواد الأعمال يخوضون منافسات التأهل للمرحلة النهائية من «جيل»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، المرحلة الثالثة من مبادرة «جيل»، الهادفة إلى دعم وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وإعداد جيل جديد من رائدات ورواد الأعمال بمختلف فئاتهم العمرية في إمارة الشارقة، ودعم وتطوير الأفكار الإبداعية لديهم.

ويشارك في المرحلة الثالثة، التي تمثل المرحلة قبل الأخيرة للمبادرة، 31 مشاركاً ومشاركة، ممن نجحوا في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية، وأظهروا أفضل ما لديهم من مهارات وأفكار، إذ تُشكل المرحلة الثالثة تحدياً جديداً أمام المشاركين، الذين يتوجب عليهم خوض مقابلات فردية تُشرف عليها لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، حيث ينبغي عليهم إقناع اللجنة بقوة مشاريعهم المقترحة، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة دبا الحصن، تمهيداً لاختيار أفضل 14 مشروعاً من حيث قوة الأفكار والتصميم وقابلية التنفيذ للانتقال بها إلى المرحلة الختامية من المبادرة.

وتتألف لجنة التحكيم في المرحلة الثالثة من خلف عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعائشة الزحمي، مستشار أول في قسم تنمية ريادة الأعمال في صندوق خليفة، وإبراهيم تادرس، مدير المشاريع الخاصة في شركة «ومضة»، وكريم السيد، مدير أول في قسم التسويق في «ويسترن يونيون الشرق الأوسط»، ولينا حمدان، مدير أول في إدارة العمليات في قسم عمليات إدارة البرامج في «نماء»، وسارو نكشيان، المدير العام لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف - فرع فلسطين».

ومنذ مرحلتها الأولى، فتحت المبادرة المجال أمام الرجال المنتفعين من سوق «أنوان» والخريجين من مدينة دبا الحصن كحالة استثنائية للمشاركة والاستفادة من المبادرة وذلك ضمن الشروط الموضوعة. وتشير الأفكار ومقترحات مشاريع الأعمال التي قدمها المشاركون إلى وجود مواهب واعدة، ولعل أكثر النتائج المثيرة للاهتمام لمبادرة «جيل» أن نسبة 45% من المشاركين قد دخلوا عالم الأعمال فعلياً، لاختبار نماذج أعمالهم، حتى قبل انتهاء المبادرة، بعد أن تفهموا احتياجات السوق وأدركوا حجم المنافسة ومدى حجم التحديات والفرص التي تنتظرهم.

وشهدت المبادرة في مرحلتها الأولى مشاركة 72 مشاركاً ومشاركة، استفادوا من ورش عمل تفاعلية هدفت إلى قياس مهاراتهم الاستراتيجية في مجال ريادة الأعمال، والعمل على صقلها وتعزيزها، أما المرحلة الثانية من المبادرة، التي شارك فيها 60 مشاركاً ومشاركة من الذين نجحوا في اجتياز المرحلة الأولى، فقد شهدت عقد ورشة عمل تفاعلية متخصصة، استمرت لمدة 70 ساعة، على مدى شهرين، هدفت إلى مساعدة المشاركين على تطبيق أفكار مشاريعهم المقترحة على أرض الواقع، وفي نهايتها تأهل 31 من المشاركين والمشاركات للمرحلة الثالثة من المبادرة.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: «أصبحت ريادة الأعمال من أهم العناصر الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في أي دولة، كما تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي لصنع فرص عمل جديدة، ولذلك فإننا في مجلس سيدات أعمال الشارقة، نحرص دوماً على توفير بيئة عمل جاذبة تشجع السيدات للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، إلى جانب إطلاق المبادرات الداعمة لرواد الأعمال من الجنسين وبمختلف فئاتهم العمرية بإمارة الشارقة».

ولفتت الشيخة هند القاسمي إلى أن مبادرة «جيل» شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السيدات، حيث بلغت نسبة السيدات المشاركات في هذه المرحلة 93% من إجمالي المشاركين.