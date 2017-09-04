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سيؤول وواشنطن تزيدان أوزان الرؤوس الحربية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

سيؤول (رويترز)

 قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جيه-إن والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا أمس، على رفع حد أوزان الرؤوس الحربية بصواريخ كوريا الجنوبية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونج يانج. وتحدد معاهدة صواريخ قائمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 500 كيلوجرام كحد أقصى للرؤوس الحربية الصاروخية التي تمتلكها سيؤول.

 وقال بيان من البيت الأزرق في كوريا الجنوبية، إن الزعيمين اتخذا القرار في اتصال هاتفي. وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على أن الوقت حان لفرض أشد عقوبات وضغوط ممكنة على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي هو المنوط بفرض العقوبات المشددة.

 وكانت كوريا الجنوبية قالت في وقت سابق أمس الاثنين، إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نشر حاملات طائرات وقاذفات إستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية.

     
 