خبراء: القنبلة الهيدروجينية تغير «قواعد اللعبة»

سيؤول (رويترز)







يقول خبراء، إن نجاح اختبار قنبلة هيدروجينية لكوريا الشمالية يمثل خطوة كبرى صوب تحقيق هدفها المعلن منذ فترة طويلة بتطوير صاروخ يحمل رأساً نووياً يمكنه الوصول إلى الأراضي الأميركية. وتمت الاختبارات النووية الست بما فيها اختبار يوم الأحد تحت الأرض في عمق منطقة جبلية ومن الصعب التحقق من مصادر مستقلة من صحة ما أعلنته بيونج يانج. غير أن الخبراء الذين درسوا أثر الزلزال الناجم عن التفجير الذي قدرته هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية بمقدار 6.3 درجة قالوا إنه يمثل دليلاً قوياً بما يكفي للإشارة إلى أن تلك الدولة المنعزلة إما طورت القنبلة الهيدروجينية أو اقتربت بشدة من تحقيق ذلك الهدف.



وقال مسؤولون كوريون جنوبيون ويابانيون، إن التفجير كان أقوى عشر مرات من الاختبار النووي الخامس الذي أجري قبل عام. وقدرت هيئة «نورسار» النرويجية لمراقبة الزلازل أن قوة التفجير بلغت 120 كيلوطناً، أي أقوى بكثير من القنبلة التي ألقيت على مدينة هيروشيما وبلغت قوتها 15 كيلوطناً والقنبلة التي ألقيت على ناجاساكي، وبلغت قوتها 20 كيلوطناً في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال كوني ي. سوه أستاذ الهندسة النووية في جامعة سيؤول الوطنية، إن هذه القوة تعادل «ما يمكن للجميع أن يقول إنه اختبار لقنبلة هيدروجينية».

