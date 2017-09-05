الإمارات تستنكر إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

استنكرت دولة الإمارات إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة في مخالفة واضحة وصريحة لإرادة المجتمع الدولي وقراراته في هذا الجانب، مؤكدة أن هذه التجارب النووية المتكررة لا تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي فحسب، بل تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار العالمي.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان مجدداً بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، داعية مجلس الأمن الدولي للعمل التصدي لهذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا. كما طالبت الوزارة في بيانها كوريا الشمالية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، داعية الأطراف المعنية كافة إلى انتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وحذرت الولايات المتحدة أمس كوريا الشمالية من أنها لن تتوانى عن شن «هجوم عسكري واسع» في مواجهة أي تهديد من كوريا الشمالية بعد إجرائها تجربة نووية أكدت أنها لقنبلة هيدروجينية مصغرة. وبينما أجرت سيؤول مناورات بالذخيرة الحية شملت اطلاق صواريخ بالستية ردا على بيونج يانج.

وهدد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس «برد عسكري هائل» على أي هجوم تتعرض له الولايات المتحدة أو أي من حلفائها. وقال ماتيس متحدثا أمام البيت الأبيض «أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها بما في ذلك جوام أو حلفائنا سيواجه برد عسكري هائل. رد سيكون فعالا وساحقا». وأضاف أن واشنطن لا تفكر في «التدمير الكلي.. لكوريا الشمالية. لكن، كما قلت، أمامنا العديد من الخيارات».