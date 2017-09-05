«أبوظبي للإسكان»: تسهيلات وإعفاءات للتخفيف عن المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لحصول المواطنين على المسكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري، والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في جميع الإجراءات. وتعمل الهيئة على دراسة واقتراح التشريعات والقوانين التي تسهل عملية حصولهم على المسكن المناسب، وتسديد القروض الممنوحة بأيسر الطرق وأسهلها، وبما لا يحملهم فوق طاقتهم.

وأشار أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية في الهيئة، أن الأخيرة توفر للمواطن الحصول على إعفاء بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح للمستفيد، وذلك للقروض التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم، شريطة أن يكون مقدم الطلب قد أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل، وأن يقدم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية.

وأكد أن الهيئة تقدم عدة أنواع من الإعفاءات والتسهيلات في سداد قرض البناء، وقرض شراء المسكن الجاهز (الذي تبلغ قيمته مليوني درهم)، وقرض الهدم وإعادة البناء، وفق شروط الاستحقاق الخاصة بكل نوع من أنواع القروض، وتتضمن هذه الإعفاءات: إعفاء 25% من القرض وخصم السداد المبكر، والإعفاء في حالة الوفاة، والإعفاء في حالة الإفلاس والإعسار، والإعفاء عند التقاعد، والإعفاء في حال العجز عن الكسب، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل الهيئة لكل نوع من أنواع الإعفاءات المذكورة.

وأضاف أن طلب خصم السداد المبكر يتيح للمواطن الحصول على خصم لمرة واحدة بنسبة تصل إلى 25% وفقا للمبلغ الذي تم سداده، وذلك عند التعجيل بسداد قرض البناء، أو الشراء (الذي تبلغ قيمته مليوني درهم)، أو الهدم وإعادة البناء وذلك وفقاً لعدة فئات، منها الإعفاء بنسبة 15% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد ما بين 20% إلى أقل من 35% من قيمة القرض المتبقي، وكذلك الإعفاء بنسبة 20% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد ما بين 35% إلى أقل من 50% من قيمة القرض المتبقي، والإعفاء بنسبة 25% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد يبلغ 50% فأكثر من قيمة القرض المتبقي، مع توافر شروط الاستحقاق، وهي أن يكون مقدم الطلب قد أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل، وتقديم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية.