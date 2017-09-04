لا حل للأزمة إلا بمنـح «الروهينجـا» حقــوق المواطنة الكاملـة



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 دينا مصطفى (أبوظبي)







أعرب المتحدث الإعلامي باسم «الروهينجا» صلاح عبد الشكور عن استنكاره الشديد لما تقوم به حكومة ميانمار «بورما سابقاً» من أعمال عنف ضد أقلية الروهينجا، وأكد في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» أن الأزمة بين الروهينجا وقوات الأمن في ميانمار ليست جديدة، فالحكومة فرضت قيوداً مشددة على الروهينجا منذ أعوام وتضطهدهم، وتقتلهم بشكل عشوائي، وتعتقلهم بشكل متعسف، وتغتصب النساء وتحظر الدخول والخروج والبيع والشراء، وتغلق المدارس والمساجد، وتمنع الصلاة وحتى تمنعهم من الزواج، ووصل بهم الأمر إلى إغلاق بعض القرى بأسلاك شائكة.



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