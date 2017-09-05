«شؤون الرئاسة»: صرح تذكـاري يخلد ذكـرى «زايــد»

أبوظبي (وام)

كشفت وزارة شؤون الرئاسة عن إقامة «صرح تذكاري» يخلد الذكرى المئوية لميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويشكل منارة للأجيال المقبلة، وذلك في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد».

وسيكون هذا «الصرح التذكاري» الذي يجري العمل فيه حالياً ويقع عند تقاطع الشارعين الأول والثاني على امتداد شارع الكورنيش في العاصمة أبوظبي، ويمتد على مساحة 3.3 هكتار، وجهة تستقطب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية، يعيشون في سلام ووئام، إلى جانب زوارها من جميع أنحاء العالم، ونافذة أيضاً يطلون من خلالها على الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وينهلون منه ما يمهد الطريق أمام جيل اليوم والغد للاقتداء به من أجل صناعة مستقبل مشرق لبلادهم، ويفتح أمامهم الباب نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار والرفاه.

ويتوسط الصرح التذكاري عمل فني فريد من نوعه، تحيط به مساحات خضراء، وسيتم الكشف عن مزيد من تفاصيله خلال حفل افتتاحه، ويرصد هذا العمل ما قدمه المغفور له الشيخ زايد، هذه الشخصية التي قلّ نظيرها، من أعمال جليلة يشهد بها القاصي والداني، وما قامت به أياديه البيضاء، رحمه الله، من عطاءات وأعمال خير شملت دول العالم، ليسطر اسمه بأحرف من نور في أنصع صفحات التاريخ بعدما ترك إرثاً عظيماً سيظل الجميع يذكره جيلاً بعد جيل.

وتكريماً للعطاء الإنساني الملهم والقيم الراقية التي بثها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في قلوب الجميع، تأخذنا هذه الوجهة التذكارية في رحلة ترصد مسيرة عطرة ملأت الدنيا خيراً وحكمة وعطاء ورحمة وبذلاً، مستعرضة الرؤى المستقبلية والقيم الإنسانية النبيلة والمجتمعية والفكرية التي غرسها باني مشروع النهضة المغفور له الشيخ زايد، حكيم العرب، والتي أضحت نبراساً تستشرف من خلاله الأجيال حاضرها ومستقبلها، وتحتفي بإرثه وإنجازاته الخالدة.