«الاتحاد للطيران» توسع شبكة «دريملاينر» إلى شرق المتوسط والشرق الأقصى

أبوظبي (الاتحاد)

تشغل الاتحاد للطيران طائراتها المتطورة من طراز «بوينج 787-9 دريملاينر» إلى وجهات رئيسة في شرق المتوسط والشرق الأقصى خلال 2017. ومن المقرر أن تتسلّم الاتحاد للطيران 9 طائرات من هذا الطراز على مراحل خلال هذا العام، سيتم إدخالها تدريجياً لخدمة عددٍ من الوجهات انطلاقاً من مركز التشغيل الرئيس للشركة في مطار أبوظبي الدولي، بدءاً من الأول من مارس. وستشغّل الشركة طائرات «دريملاينر» التي تضم 299 مقعداً لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة على مدار العام إلى عَمَّان وبيروت، إضافةً إلى بكين وشنغهاي وسيؤول. إضافةً إلى تشغيلها بشكل موسمي إلى أثينا في اليونان خلال أشهر الصيف.

وتشغّل الاتحاد للطيران حالياً 10 طائرات «بوينج 787-9 دريملاينر» إلى 9 وجهات، تشمل دوسلدورف، وزيورخ، وبيرث، وبريسبن، وطوكيو، وسنغافورة، والرياض، وجوهانسبرغ، وواشنطن العاصمة، انطلاقاً من أبوظبي. ومن المقرر استلام 61 طائرة دريملاينر أخرى على مدار السنوات القليلة القادمة، ما يجعل هذا الطراز العمود الفقري لرحلات الاتحاد للطيران طويلة المدى.

وأفاد بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بأنه «منذ ظهور أولى طائراتنا طراز بوينج 787 إلى الخدمة التجارية منذ عامين تقريباً، تلقينا إشادة رائعة من ضيوفنا بشأن المقصورات الداخلية الفريدة التي أرست معايير جديدة لمستويات الخدمة الراقية في المنطقة وعلى مستوى العالم». وأضاف «مع انضمام مدن جديدة إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائراتنا طراز بوينج 787 دريملاينر خلال 2017، فإننا نوفر بذلك لعدد أكبر من الضيوف فرصةً للسفر على متن طائراتنا من الجيل التالي».

وأضاف: «يبحث المسافرون اليوم بصورة متنامية عن مستويات أفضل من الراحة ومعايير الخدمة العالية، والمزيد من الخيارات وتلبية احتياجاتهم بصورة أفضل، التي تمثل أولويات هامّة لهم عند اتخاذ قراراتهم بشأن السفر، ونسعى في الاتحاد للطيران للوفاء بتوقعاتهم العالية عبر الابتكار مثل إدخال طائرات جديدة في الأسطول والاستمرار في ترقية الطائرات المُشغّلة على وجهاتنا».

وتتضمن المقصورات الداخلية لطائرات الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9 دريملاينر المبهرة 28 «استديو درجة رجال الأعمال»، و271 «مقعداً ذكياً» بالدرجة السياحية، ما يوفر للضيوف أرقى مستويات الراحة والترفيه وخدمات الاتصالات على متن الطائرة. وقد استوحيت كافة الديكورات وأنظمة الإضاءة على متن الطائرة من الفن العربي المعاصر، بما يتكامل مع التصميم الجديد لألوان طلاء طائرات الاتحاد للطيران والذي يحمل اسم «معالم من أبوظبي» الذي أطلقته الشركة عام 2014.