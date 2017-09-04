«حكمـاء المسلمين»: مأساة «الروهينجا» إعلان موت ضمير الإنسانية

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)

دان مجلس حكماء المسلمين أمس، بشدة استمرار الاعتداءات والمجازر الوحشية ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار جراء العمليات التي ينفذها الجيش البورمي في إقليم أراكان والتي أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من المسلمين في الإقليم. وقال في بيان، إنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف إلى المساهمة في إنهاء مأساة الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف مجتمع ميانمار، والاجتماع بهم في مؤتمر للسلام في القاهرة والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في القضية والحرص على القيام بوساطة محايدة وغير منحازة والابتعاد عن الأحكام المسبقة، مشيراً إلى أنه دعا حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى المضي في الخطوات المؤدية إلى تحقيق السلام المنشود في البلاد وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكد المجلس أن السلطات في ميانمار تضرب عرض الحائط كل جهود التسوية من خلال إصرارها على الاستمرار في سياسة العنف والتطهير العرقي ضد المواطنين المسلمين، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه السياسة التي تنتهجها سلطات ميانمار التي تخترق بهذه الممارسات كل مواثيق حقوق الإنسان وجميع الأعراف والقوانين الدولية. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى والهيئات الدولية والإقليمية الفاعلة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لوقف المأساة الإنسانية الدائرة على مسمع ومرأى من العالم كله.

وشدد المجلس على أن مأساة «الروهينجا» ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية وإعلاناً بموت ضميرها ما لم تعمل على إنهائها. داعياً الهيئات والمنظمات الإسلامية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى ضرورة التنسيق لاستصدار قرار دولي ينهي هذه المأساة. وناشد دول جوار ميانمار العمل على تخفيف معاناة الفارين من التطهير العرقي وتوفير الملاذ الآمن لهم، وعدم تركهم عرضة للغرق والجوع والموت. كما ناشد جميع هيئات الإغاثة الإنسانية للقيام بواجبها وتقديم يد العون ومساعدة للاجئين الروهينجا في دول الجوار ومحاولة الوصول إلى العالقين والمحاصرين في داخل أراكان.

إلى ذلك، قامت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي أمس بزيارة مدينة يانجون، حيث طالبت خلال لقاء مع زعيمة ميانمار أونج سان سو كي وقائد الجيش مين أونج هلاينج، بالكف عن العنف وتوفير الحماية لكل المواطنين بما في ذلك المسلمين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء الروهينجا، وقالت في بيان، إنها ناقشت بالتفصيل الطريقة التي يمكن بها لإندونيسيا تقديم المساعدات الإنسانية لولاية راخين»، لافتة إلى أنها ستقوم أيضا بزيارة إلى بنجلاديش لحث السلطات هناك على حماية اللاجئين الفارين.