السيستاني يرفض لقاء مبعوث خامنئي

النجف (وكالات)

كشفت مصادر عراقية أمس، أن المرجع الديني علي السيستاني رفض استقبال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود الشاهرودي، الذي أوفده مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي لزيارة العراق ولقاء مسؤوليها، بعد تصاعد الخلافات في أوساط التحالف «الشيعي» الموالي لطهران. ونقلت «العربية نت» عن مصادر وصفها بالرفيعة في بغداد، أن «الشاهرودي طلب مقابلة السيستاني أثناء زيارته للنجف التي تستمر يومين أو ثلاثة، في إطار جولته داخل العراق، لكن السيستاني رفض استقباله». ولم تكشف المصادر سبب رفض السيستاني استقبال الشاهرودي. وكانت مصادر إيرانية قد كشفت عن أن خامنئي طلب من الشاهرودي زيارة العراق لتوحيد «الأحزاب الشيعية» بعد الخلافات المتصاعدة بينها، تمهيداً للدخول بقائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، استقبل الشاهرودي، وأمين عام المجلس محسن رضائي، والوفد المرافق لهما الذي ضم عدداً من المسؤولين. والتقى الشاهرودي نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يعتبر رجل طهران الأول في الحكومة العراقية، بحضور قادة في هيئة ميليشيات «الحشد الشعبي»، وعدد آخر من قيادات «التحالف الشيعي» الموالي لطهران.