انشقاق كردي-كردي بسبب الاستفتاء على الاستقلال

أربيل (الاتحاد)

أكدت مصادر في اجتماع عقد أمس، بين كتلة التغيير الكردية المعارضة (كوران)، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية»، أن الكتلتين الكرديتين ومقرهما السليمانية، طلبتا من رئاسة إقليم كردستان العراق تأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري. وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد أمس بين التغيير و«الجماعة الإسلامية» كان لبلورة طلب تأجيل الاستفتاء لأن الظروف والأوضاع السياسية والأمنية لا تخدم هذا الاستفتاء، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بقبول الطلب.

بالتوازي أعلن عضو اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان العراق ماجد بازركان، أن من المقرر أن يقوم وفد من التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم خلال الأسبوع الحالي بزيارة الإقليم، حاملا طلبا واضحا لحكومة الإقليم بتأجيل الاستفتاء.

من جانبها توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق أمس، أن يشترك «خمسة ملايين ونصف المليون بكردستان والمناطق الكردستانية خارج الحدود الإدارية للإقليم».

ودعا المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقد في أربيل، «المراقبين الدوليين، والمنظمات المدنية للإسراع بتسجيل أسماء مراقبيها لأن القوائم سيتم إغلاقها غدا مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء». ويواجه الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني، رفضا محليا ودوليا واسعا، في حين اعتبر مراقبون الخطوة ورقة ضغط على بغداد للحصول على مكاسب سياسية ومالية.