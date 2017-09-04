عشرات «الدواعش» يفرون إلى دير الزور و113 ينضمون لقوات النظام

عواصم (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن العشرات من عناصر تنظيم «داعش» تركوا القافلة التي كانت تقلهم من القلمون بموجب اتفاق مع مليشيات «حزب الله»، واتجهوا بشكل منفرد نحو محافظة دير الزور القريبة من الحدود العراقية، والتي تقدم جيش النظام منها حتى باتت قواته وحلفاؤه على بعد 3 كلم من المدينة، بالتزامن مع تأكيد مصادر سورية مطلعة لـ«قناة الحدث»، بأن 113 عنصراً من قافلة «داعش» المتوقفة في البادية السورية بين ريف حمص ودير الزور، انضموا إلى قوات النظام السوري.

ونقل المرصد السوري عن مصادر موثوقة قولها، إن عشرات الأشخاص غادروا القافلة المتوقفة منذ 28 أغسطس في بادية السخنة، وإن أكثر من عجلة ساهمت بنقلهم بشكل منفرد باتجاه دير الزور. وأكدت المصادر أن العناصر الذين غادروا القافلة، توجهوا إلى ريف دير الزور بعد رفض الحكومة العراقية توجه القافلة عبر أراضيها إلى ريف دير الزور الشرقي، واستهداف طريق سلوكها من قبل التحالف الدولي.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول في القوات الموالية للنظام السوري قوله إن «حزب الله» والجيش السوري يبحثان عن طريق جديد لمقاتلي تنظيم «داعش» المتجهين إلى معقل التنظيم شرق سوريا عند الحدود العراقية.

وفي السياق، أفادت مصادر سورية مطلعة لـ«قناة الحدث» أمس، أن 113 عنصراً من قافلة «داعش» المتوقفة في البادية السورية بين ريف حمص ودير الزور، انضموا إلى قوات النظام السوري. وأشارت إلى أن العناصر الذين انضموا للنظام اشترطوا عدم القتال في دير الزور. وأفادت بأن النظام أمن عائلات هؤلاء المقاتلين الذين انضموا إليه في تدمر.