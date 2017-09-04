العبادي يأمر ببدء تحرير الحويجة واختفاء عوائل «داعش»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» رايان ديلون أمس، إن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة قد أمر بالبدء بعملية تحرير الحويجة جنوب غرب كركوك من قبضة «داعش»، وقد اختفت العشرات من عوائل قادة التنظيم في ظروف غامضة، مع «حمى» التسليم الطوعي دون قتال التي اجتاحت الحويجة، وسط بروز موجة خلافات حادة دبت بين قادة التنظيم في القضاء. في حين أعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في الرمادي بمحافظة الأنبار تحسباً لخروقات قد يقوم بها تنظيم «داعش» المتحصن في القائم الحدودية.

وقال ديلون أمس، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر ببدء عملية تحرير الحويجة جنوب غرب كركوك. وأكد من جهة أخرى أن التحالف الدولي لن يسمح أبداً باقتراب قافلة الحافلات التي تقل عناصر «داعش» وعوائلهم المتجهة من سوريا إلى الحدود العراقية.

وكان قائد (قوات 70) في قوات البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى قال أمس الأول، إن عمليات تحرير قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك من قبضة « داعش» ستبدأ خلال الأيام المقبلة. كما أكد مصدر محلي في كركوك أمس، بأن «داعش فرض حظر تجوال جزئي شمل بعض الأحياء الشرقية لقضاء الحويجة، عقب مهاجمة منزل مسؤول أمنية التنظيم في مركز لقضاء بقنبلة يدوية أسفرت عن إصابة احد أبنائه بجروح».

وأضاف أن «وتيرة استهداف منازل قادة ومسلحي داعش، ارتفعت مؤخرا في الحويجة ومحيطها بسبب وجود تيارات مناوئة للتنظيم بدأت تنشط بشكل لافت».