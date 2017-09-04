الحكومة الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية تسعى لإنهاء السلام

رام الله (الاتحاد)

حذرت الحكومة الفلسطينية أمس، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، تسعى إلى إنهاء أي فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائياً على أي أثر للجهود الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: «إن الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الموسعة تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، تهدف إلى تهجير المواطنين أهل البلاد وإحلال مستوطنين غرباء بدلاً منهم، وفي الوقت نفسه وضع العقبات كافة أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر». وأشار المتحدث الرسمي إلى الهجمة الأخيرة على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كجزء من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، خاصه الخليل ونابلس، التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم.وحمل المتحدث الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن خطواتها الاحتلالية الاستيطانية واعتداءاتها كافة، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني.