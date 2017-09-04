الجيش الليبي يستهدف مواقع «داعش» قرب سرت

طرابلسقال الجيش الوطني الليبي إنه نفذ ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم «داعش»، بعدما توغل مسلحو التنظيم إلى الجنوب والشرق من مدينة سرت، معقلهم الساحلي السابق.وقال مسؤولون ليبيون إن التنظيم أصبح أكثر جرأة في الأسابيع القليلة الماضية، فأقام نقاط تفتيش مؤقتة وهاجم قوات محلية واستولى على مساجد القرى. وأثار هذا النشاط المتزايد القلق من احتمال أن يعيد التنظيم الإرهابي صفوفه حول سرت.وقال الجيش الليبي إنه نفذ ضربات جوية أمس الأول، استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة «عين تاقرفت» الواقعة بين سرت وبلدة ودان على بعد 230 كيلومتراً إلى الجنوب. وأضاف الجيش الوطني أن قواته وقوات من مدينة مصراتة الساحلية، التي قادت الحملة في سرت في العام الماضي، تنفذ دوريات لمراقبة تحركات «داعش» في المنطقة.وفي سياق آخر، جدَّد وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان دعم بلاده في سبيل إيجاد حل للأزمة في ليبيا، وذلك من خلال التواصل مع مختلف الفرقاء السياسيين، وعلى ضوء «لقاء باريس» الذي نصَّ على حل الأزمة الليبية بتعديل اتفاق الصخيرات، وصولًا لإجراء انتخابات عامة لقيادة ليبيا. وأوضح لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، في طرابلس مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن فرنسا من أوائل الدول التي تدعو للاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن زيارته هذه تعقبها زيارتان إلى مدينتي مصراتة وبنغازي، وذلك في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين.