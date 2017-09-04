روما: السفير الإيطالي يعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 روما (وكالات) أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، أن السفير الإيطالي سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتسلم مهام عمله بعد شهر من إعلان إعادته بالتزامن مع وصول نظيره المصري إلى روما. وقال ألفانو في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حول العلاقات الثنائية الإيطالية المصرية، إن السفير الإيطالي المعين جامباولو كانتيني سيصل القاهرة في الـ 14 من سبتمبر الجاري لرعاية جميع أوجه العلاقات مع مصر، بالتزامن مع وصول السفير المصري الجديد هشام بدر إلى روما. وشدد على أن قرار إعادة السفير بعد عام من استدعائه للتشاور على خلفية مقتل طالب إيطالي بالقاهرة، يظهر أهمية العلاقة مع مصر باعتبارها «شريكاً لا مناص منه بالنسبة لإيطاليا كما هي إيطاليا بالنسبة لمصر.. ومن المستحيل بالنسبة للدولتين ألا يتبادلا الحوار السياسي والدبلوماسي رفيع المستوى».